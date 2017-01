Innovatsiooniaasta 2017: eestlased tahavad maailma vallutada, maailm vaatab itta

«Meil ei ole muud plaani, kui maailma vallutama hakata,» kõlas näiteks meie ühe eesrindlikuma ärivaldkonna start-up’i Funderbeami kaasasutaja Kaidi Ruusalepa nägemus eesseisvast aastast.

Avada oma esindused Aasia-Okeaania piirkonnas ja katta ära nii palju Euroopat kui võimalik. Sõlmida investeerimispankade ja -fondidega ning ingelorganisatsioonidega tugevaid koostöölepinguid, mis toovad platvormile tõeliselt lahedad ettevõtted ja oma võrgustiku. Need on Funderbeami plaanid.

Funderbeam on teatavasti blockchain’i tehnoloogiale ehitatud ainulaadne virtuaalne keskkond, kus on võimalik idufirmadesse investeerida ja nende rahapaigutustega kaubelda. Ning just krüptoraha bitcoin’i aluseks olev blochchain’i tehnoloogia on see, mille laialdasemat kasutuselevõttu algaval aastal nii Eestis kui ka maailmas oodatakse. Ka meie ekspresident Toomas Hendrik Ilves asus juhtima majandusfoorumi just selle uurimisega tegelevat töörühma.

«Kes on esimene riik, kes midagi tõsisemat blochchain’i peale ehitab, ja sama küla küsimus, missugune riik või pank tuleb suurelt välja oma krüptorahaga? Ma usun, et blochchain’i tehnoloogia kõige laiemas mõttes areneb 2017 kiiremini kui kolmel eelmisel aastal kokku,» märkis Kaidi Ruusalepp.

Vaieldamatult maailmas enim kõneainet pakkuva Eesti startup’i Starship Technologies eestvedaja Allan Martinson ütleb, et tema jaoks on 2017. aasta kõige suurem trend nn tehismõistuse (AI) renessanss, mis põhineb deep learning’ul, neurovõrkudel jne. AI oli aastaid põlu alla langenud kui läbikukkumine, enne kui läbimurre neurovõrkudes ta mõni aasta tagasi «rehabiliteeris». «Nüüd näeme virtuaalassistente nagu Siri või Amazon Echo, lobareid (chatbotte), isejuhtivaid autosid ja paljut muud, mis on veel «kaadri taga». Ma arvan, et siin oleme veel väga põneva tee alguses. Kindlasti peame vaatama, et tehismõistus käest ära ei läheks, aga küllap Jaan Tallinn selle eest hoolitseb,» muigab Martinson.

Selle trendiga on seotud ka isejuhtivate sõidukite revolutsioon, olgu selleks autod või Starshipi robotid. «See kõik juhtub palju kiiremini, kui veel paar aastat tagasi arvasime, ja uuel aastal näeme siin kindlasti palju põnevaid läbimurdeid. Pole vist liiast öelda, et klassikaline autotööstus on veidi paanikas, ja oma ärimudelid peavad ümber mõtlema ka transpordifirmad, bensiinijaamade ketid jne,» on Martinson kindel.

Starship pakiveorobot. / Lukas Balandis

Viipemaksete aasta

Kui rääkida aga pangandusinimestega, siis nemad ootavad uuelt aastalt eelkõige kontaktivabade kaardimaksete hüppelist arengut.

«Usun, et järgmine aasta kujuneb Eestis viipemaksete aastaks. Viipemaksetest võiks saada uus standard väiksemate kaardimaksete tegemisel,» ütles näiteks LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu.

Tema sõnul väljastavad pangad uusi viipekaarte praegu täie hooga, ja ka suur osa terminale on selleks juba seadistatud. Kilu avaldas lootust, et viipemakse maksimaalset piiri – 10 eurot tehingu kohta – järgmisel aastal suurendatakse, sest see annaks oluliselt parema eelduse viipemaksete populaarsemaks muutumisele.

2017. aastal peaks hakkama esimesed pangad Euroopas pakkuma taas ka reaalajas euromakseid. Suurem läbimurre nii Euroopas kui ka Eestis jääb tõenäoliselt siiski 2018. aastasse.