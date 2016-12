Galerii: põnevamad 2016. aastal avastatud looma- ja taimeliigid

2016. aasta jooksul on tähelepanu tõmmanud mitmed maailma elurikkuse osas murettekitavad uudised. Näiteks teatasid teadlased suvel, et käimasolev liikide massiline väljasuremine on kiiremgi kui oleksime oodanud, sügisel üritasid maailma riikide esindajad Lõuna-Aafrika Vabariigis leida lahendust elevantide ja paljude teiste liikide arvukuse järsule alanemisele ning veel sel nädalal teatasid teadlased, et ka maailma kiireimat imetajat gepardit võib oodata ees väljasuremine.

Ometigi on 2016. aastal toimunud ka palju olulisi vastusi ja teadmine meid ümbritsevast elusloodusest on täienenud sadade uute liikidega. Nüüd on näiteks California Teaduste Akadeemia loetlenud kokku 133 nende kogudesse lisandunud liiki kõikjalt üle maailma. Peamiselt on tegemist putukate ja veeloomadega, aga esindatud on ka kaunid õistaimed ja sisalikud. Et uutel liikidel veel eestikeelseid nimesid ei ole, on siin kasutatud nimed esialgsed tõlked inglisekeelsest, lisatud on ladinakeelsed nimed.

Sisalikud

Uus sisalikuliik lähivaates. / ® Luis Cer_Łaco

Avastatutest on ainus maismaal elav selgroogne Angola lavamaalt avastatud soomuseline sisalik Cordylus namakuiyus. Liigi avastanud bioloog Edward Stanley sõnul on piirkond, kust C. namakuiyus leiti, seniajani põhjalikult läbi uurimata ja nii võib oodata, et edasine koostöö Angola teadlastega toob meieni veel palju teisigi uusi sisalikuliike.

Maismaa selgrootud

Kui ämbliku-uurijad Javd Ahmed ja Rajashree Khalap India džunglites selle end kuivanud leheks maskeerinud ämbliku leidsid, ei olnud neil talle nime leidmisega raskusi. Tõeliste Harry Potteri fännidena tundsid nad selle koonusjas kujus ära menuromaanist tuntud sõõlamiskübara kuju ja nii pandigi liigile Harry Potteri maja auks nimeks Eriovixia gryffindorii. Rahvakeeles on ämblikku aga juba praegu hakatud kutsuma Harry Potteri ämblikuks.

Dracula-sipelgas S. tsyhady / ® Alex Wild

Madagaskaril elav Dracula-sipelgas Stigmatomma tsyhady ja tema perekonnakaaslased on saanud oma nime omapärase koloonia käitumise, eriti iseärase «kahjutu» kannibalismi tõttu, kus emad ja töölised närivad vastsetesse auke ja joovad sealt putukate «verd». Esimene Dracula-sipelgate perekonna liige kirjeldati 1994. aastal, koos uue liigiga on neid kokku 10.

®California Teaduste Akadeemia

Elurikkuse tulipunktina tuntud Madagaskarilt on pärit ka omalaade mesilas-sipelgas Thevenetimyia spinosavus, kelle ladinakeelne liiginimi tähendab tõlkes «vürtsikat vanaisa». Nimi on antud viitena putuka omalaadsele selgroolaadsetele kehaosadele ja valgetele karvadele. T. spinosavus on oma perekonna ainus Madagaskarilt leitud liik. Kui arvata välja üks sugulane Põhja-Aafrikas elavad kõik teised selle perekonna esindajad Põhja-Ameerikas.

Madagaskarilt avastatud Archicolliuris ranomafanae / ® California Teaduste Akadeemia

Akadeemia tutvustatud 133 uue liigi seas on aga enim esindatud põrnikad, keda on leitud kokku 36 liiki. Kuna põrnikad on väga mitmekesine grupp, on nende rohkus ka oodatav. Avastamata põrnikate rohkuse kohta annab tunnistust ka tõsiasi, et kirjeldatud uutest liikidest 26 leiti Madagaskari Ranomafana Rahvuspargist. Pildil rahvuspargi vihmametsadest leitud Archicolliuris ranomafanae.