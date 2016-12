Uuring: linnudki oskavad langetada «majanduslikke otsuseid»

Ammu juba on teada, et papagoid ja kakaduud on ühed maailma targemad linnud, kes suudavad sarnaselt inimahvidega näiteks tööriistu kasutada. Värske uuring näitab aga märksa abstraktsemat intelligentsi taset – oskust valida, kasulikumate ja vähem kasulike valikute vahel.

Isabelle Laumeri, Alice Auerspergi ja Thomas Bugnyari läbi viidud eksperimendis anti lindudele valida – kas süüa kohe ära nende ette pandud pistaatsia pähkel või kasutada tööriista, et saada kätte karpi või torusse peidetud oluliselt ihaldatum india pähkel.

Ülesande saanud kakaduude puhul panid teadlased esimese asjana tähele, et need suutsid oma loomulikke impulsse – pistaatsiapähkli kohe ära söömist – kontrollida, et jõuda parema maiuseni. Seejuures näis, et linnud kaalusid oma valikut põhjalikult ja reageerisid erinevatele olukordadele erinevalt.

Näiteks valisid nad olukorras, kus pidid valima pekaanipähkli ja tööriista vahel, reeglina siiski tööriista, mille abil jõudsid parema maiuse – india pähklini. Kui aga ka tööriist viis vaid pekaanipähklini, ei hakanud nad vaevuma ja sõid ära kohe nende ette pandud pekaanipähkli.

Eksperimendi tulemusi tõlgendades toovad teadlased välja, et linnud on võimelised ohjama oma impulsse ja hoiduda koheselt kättesaadavast tasust tulevikus ootava parema nimel. Seda võib aga juba pidada majandusliku mõtlemise algeks.

Vaata ka videot kakaduudega läbi viidud eksperimendist: