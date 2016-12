Tumeainet on ajapikku vähemaks jäänud

Nii vahendab ERR-i teadusportaal Novaator Venemaa Teaduste Akadeemia tuumauuringute instituudi teadlaste, ajakirjas Physical Review D avaldatud kirjutist, kust selgub, et tumeaine osalise lagunemisega saab seletada, miks mõned kosmoloogilised suurused on tänapäeva universumis teistsugused kui mõned sajad tuhanded aastat pärast Suurt Pauku.

Teadlased ei oska arvata, kui kiiresti tumeaine hulk kahanenud on. Nad ei välista, et tumeainet laguneb ka tänasel päeval ja tulevikuski üha edasi. Nii kaua kuni ainult selle stabiilne komponent on alles jäänud.

