Innovatsiooniaasta 2017: Allan Martinson ennustab tehismõistuse renessanssi

Täna saab oma ennustuseks sõna vaieldamatult maailmas enim kõneainet pakkuva Eesti startupi Starship Technologies eestvedaja Allan Martinson:

Minu jaoks on 2017. aasta kõige suurem trend nn tehismõistuse (AI) renessans, mis põhineb deep learning’ul, neurovõrkudel jne.

AI oli aastaid põlu alla langenud kui läbikukkumine, enne kui läbimurre neurovõrkudes ta mõni aasta tagasi «rehabiliteeris». Nüüd näeme virtuaalassistente nagu Siri või Amazon Echo, lobareid (chatbotte), isejuhtivaid autosid ja paljut muud, mis on veel «kaadri taga».

Ma arvan, et siin oleme veel väga põneva tee alguses. Kindlasti peame vaatama, et tehismõistus käest ära ei läheks, aga küllap Jaan Tallinn selle eest hoolitseb :-)

Selle trendiga on seotud ka isejuhtivate sõidukite revolutsioon, olgu selleks autod või Starshipi robotid. See kõik on juhtumas palju kiiremini, kui veel paar aastat tagasi arvasime, ja uuel aastal näeme kindlasti siin palju põnevaid läbimurdeid.

Pole vist liiast öelda, et klassikaline autotööstus on veidi paanikas, ja ärimudelid peavad ümber mõtlema ka transpordifirmad, bensiinijaamade ketid jne.