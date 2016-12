Imeline galerii: 2016. aasta parimad pildid Saturnist ja tema kuudest

1997. aastal kosmosesse saadetud Cassini jõudis Saturnini 2004. aastal ja selle eesmärk ongi Saturni ja tema kuude kohta infot koguda. Aastate jooksul on Cassini jõudnud jahmatavate avastusteni, sest just tänu Cassinile teame nüüdseks, et Enceladuse kuul avastati ookean ning Titaani kuul metaanimered.

Novembris algas Cassini vaatuse üks viimaseid etappe. Kuni järgmise aasta 22. aprillini lendab Cassini Saturni pooluste ümber, jõudes iga seitsme päeva jooksul uutele, rõngaste äärte juures asuvatele seniavastamata aladele. Neil möödasõitudel kogub Cassini rõngaste lähedal lendlevate gaaside proove ning samuti pakub viimane lend seninägematuid vaateid Saturni rõngastes asuvatele väiksematele kuudele.

Loe Cassini kohta rohkem SIIT ja SIIT.