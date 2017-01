Isesõitvad autod võivad tuua organipõua

Juba praegu jäävad paljud elupäästmised selle taha, et nõudlus organite järele on olemasolevatest organitest palju suurem. USAs saadakse aga iga viies siirdatav organ just liiklusõnnetuste kaudu, vahendab Slate. Et enamik praeguseid analüüse ennustab, et isesõitvad autod vähendavad liiklusõnnetusi ligi poole võrra, on sel organidoonorlusele suur mõju.

Võimaliku lahendusena pakutakse välja organituru taastamine, mida alates 1984. aastast ühendriikides enam ei lubata. Samuti tasuks kaaluda süsteemi, kus kõik inimesed oleks automaatselt organidoonorid, kui nad just selgelt vastupidist ei soovi – praegune süsteem toimib aga vastupidi. Lõpuks loodetakse ka, et teaduse arenedes jõuame lõpuks tehisorganiteni ning vajadus inimorganite järele väheneb.

Eestis oli 2015. aastal 21 surnud elundidoonorit ning viis elusat elundidoonorit.