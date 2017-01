Kas kanepi legaliseerimine suurendab teismeliste kanepiisu?

2012. aastal legaliseerisid USAs Washingtoni ja Colorado osariik esimesena kanepi. Nüüd on valminud uuring, mis vaatles 254 000 kaheksanda, kümnenda ja kaheteistkümnenda klassi õpilaste kanepi tarbimist nii enne kui ka pärast seaduse muutumist. Kontrollgrupina vaadeldi ka nende osariikide lapsi, kus kanepit ei legaliseeritud.

Tulemused näitasid, et Washingtoni osariigi kaheksandikud ja kümnendikud tajusid kanepit vastavalt 14,2 ja 16,1 protsenti vähemohtlikuna ning kanepi tarvitamine tõusis kahe ja nelja protsendi võrra. Neis osariikides, kus aga kanepit ei legaliseeritud olid samad näitajad ohtlikkuse suhtes 4,9 protsenti ja 7,2 protsenti, ent tarbimine hoopiski vähenes 1,3 protsendi ja 0,9 protsendi võrra. Kaheteistkümnendike hulgas muutusi ei täheldatudki, samuti ei nähtud üldse muutuseid Colorados.

Uuringu autorid usuvad, et mõjud kümnendikele ja kaheksandikele avaldusid seetõttu, et kolmandate isikute kaudu kanepi saamine muutus lihtsamaks ning odavamaks. Samuti võib legaliseerimine vähendada narkootilisi aineid ümbritsevat stigmat. Teisalt tõdevad nad, et kuna küsitlus põhines õpilaste aususel, võib tegelik tarbimine olla veidi teistsugune. Erinevusi Colorado ja Washingtoni vahel selgitavad nad tõsiasjaga, et Colorado reeglid meditsiinilise marihuaana suhtes on teistsugused ning see mõjutab ka üldist suhtumist kanepisse.

Uuringu tulemused avaldas JAMA Pediatrics.