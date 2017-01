Keeled takistavad teadmiste levikut

Nii vahendab ERR-i teadusportaal Novaator Cambridge'i ülikooli teadlaste tulemusi, mille põhjal järeldatakse, et kolmandik leidudest võivad suurel osal inimestel teadmata jääda.

Uuringu käigus uuriti näiteks looduse mitmekesisue kaitsmise uuringuid.

Juhuvalimist nähtus, et keskmiselt sisaldasid vaid pool teistes keeltes ilmunud dokumentidest ka ingliskeelset kokkuvõtet. See tähendab, et ligi 13 000 looduskaitset puudutavat teadusdokumenti, mis ilmusid 2014. aastal, pole ingliskeelsete otsisõnadega leitavad.

Põhjalik analüüs avaldati ajakirjas PLOS Biology. Loe põhjalikku lugu Novaatorist.