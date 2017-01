Ülikõvas külmas saab ka vismutist ülijuht

Ülijuhid on põnevad materjalid, milles võib elektrivool püsima jääda ka ilma vooluallika osaluseta. Nüüd on India teadlased avastanud, et üks sellistest materjalidest on ka raskemetall vismut, mis saab ülijuhiks küll väga külma käes – õige pisut üle nulltemperatuuri.