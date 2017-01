Müsteerium saab lahenduse: Samsung avalikustab Note 7 süttimiste põhjuse

Seni pole Samsung ametlikku põhjust mullu sügisel maha kantud telefoni süttimisprobleemidele andnud. Oktoobris teatas ettevõte, et alustab nende väljaselgitamiseks põhjaliku uurimistööd.

Samsung oli sunnitud sadade ülekuumenemis- ja süttimisjuhtumite tõttu oma sügishooajaks müüki toodud lipulaeva Note 7 tagasi kutsuma ja maha kandma. Maailma suurima telefonitootja hinnangul jääb seetõttu pikemas perspektiivis teenimata üle 5 miljardi dollari kasumit.

Kuigi rahvusvahelises meedias on spekuleeritud süttimiste võimalike põhjuste teemal juba kuid, pole Lõuna-Korea suurim ettevõte siiani omaenda ametliku versiooniga lagedale tulnud.

Investorid ja analüütikud on korduvalt rõhutanud, et Samsung peab klientide usalduse tagasiteenimiseks aga seda võimalikult ruttu tegema, kuna vastasel juhul mõjutab see ka vaid mõne kuu pärast turule tuleva Galaxy S seeria järgmise põlvkonna tipptelefoni müüginumbreid.