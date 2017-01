Kõigi aegade kuumim kuu ja talvine sula Arktikas - 2016 oli kliimauuringute ajaloo kõige soojem aasta

Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon WMO teatas veel loetud päevad enne jõule, et kuigi suvel kuumarekordeid toonud El Niño on möödas, ei ole sellele järgnenud La Niña ka piisav, et olulisi muutusi kaasa tuua ja nii murdis möödunud aasta varasema, 2015. asta rekordi. Tasub märkida, et enne 2015. aasta kuumarekordeid kuulus «tiitel» aastale 2014.

«2016. aastal murdis kliima taas rekordeid,» ütles toona WMO peasekretär Petteri Taalas. «Atmosfääri CO 2 tasemed ületanud sümboolse 400 ppm (osakest tuhande kohta) taseme. Ookeanides on see kaasa toonud laialulatusliku korallide hävimise. Maismaal on põuad, üleujutused ja troopilised tsüklonid häirinud miljonite inimeste elusid ja ka ühiskondlikku arengut. Osa nendest katastroofidest on seotud kliimamuutustega.»

WMO avaldatud suurelt kaardilt ilmneb, et keskmised temperatuurid on pea kõikjal üle maailma tõusnud. Mida punasemad on toonid, seda suurem on olnud temperatuuri tõus perioodil jaanuar-november 2016.

2016 is on pace to be the hottest year on record, says @WMO, highlighting need for ambitious #ClimateAction https://t.co/bJjPpy8Tlh pic.twitter.com/UNcP9rCljU — UN Climate Action (@UNFCCC) December 21, 2016

Eriti kõrged olid temperatuurid Põhja-Venemaal Obi jõe suudmes ja Novaja Zemlja saarestiku piirkonnas, kus muutus ulatus koguni 7 kraadi aastate 1961-1990 keskmisest kõrgemaks.

Globaalne keskmine temperatuur on läbi aasta murdnud rekordeid. Kõige märkimisväärsem on kahtlemata juulikuu, mis läks ajalukku kui kõige kuumema keskmise temperatuuriga kuu aastast 1880, mil kliimamõõtmistega algust tehti, teatas NASA klimatoloog Gavin Schmidt Twitteri vahendusel. Sellele eelnevad 9 kuud olid omakorda murdnud rekordeid individuaalsete kuude lõikes ja trend jätkus sügisesse. Seetõttu võis juba juulis öelda 99% kindlusega et 2016. tuleb kõigi aegade kuumim aasta, mil aasta keskmine temperatuur ületab esmakordselt 1˚C võrreldes tööstuspöörde-eelse keskmisega, tõustes koguni 1,2˚C’ni. Võrreldes 20. sajandi keskmise globaalse temperatuuriga 14,0˚C oli aasta detsembri lõpu seisuga 0,94˚C soojem.

July 2016 was absolutely the hottest month since the instrumental records began. pic.twitter.com/GQNsvARPDH — Gavin Schmidt (@ClimateOfGavin) August 15, 2016

Seniste trendide jätkudes jõuab ka 2017 kuumimate aastate sekka, jäädes möödunud kahe järel 3. kohale. Võrreldes aastate 1880-1899 keskmisega tõotab aasta tulla ligi 1˚C soojem.

For context, this would make 2017 likely 3rd warmest (after 2016/15) (perhaps 2nd thru 5th) in instrumental record. 3rd yr > 1ºC above PI pic.twitter.com/gewtZvRnUz — Gavin Schmidt (@ClimateOfGavin) December 21, 2016

Rekordkuumale suvelejärgnenud sügisel soojad temperatuurid jätkusid ning tõid kaasa uue anomaalia niigi globaalsest keskmisest ligi 2 korda kiiremini soojenevas Arktikas – teist talve järjest ennustati Põhjapoolusele seni ennenägematuid talvisi sulasid.

Nimelt muutub koos kliimaga ka ümber pooluse tiirlev jugavool. Kui seni aastatuhandeid pidevalt ringjalt ümber poolkera puhunud tuuled on hakanud tegema oma trajektoori ebatavalisi lookjaid kõrvalekaldeid ning nii rebib Gröönimaa kohal olev madalrõhuala nüüd Arktikasse juurde sooja õhku. Mitmendat aastat sooja talve kannatanud Arktikas on jää aga juba niigi rekordiliselt õhukeseks kulunud ja on seetõttu soojale tavapärasest oluliselt tundlikum.