Trump ähvardab USA suurimat autotootjat kõrge tollimaksuga

«General Motors saadab Mehhikos toodetud mudeli Chevy Cruze USA automüüjatele üle piiri maksuvabalt. Tooda USAs või maksa kõrget tollimaksu!,» ähvardas USA tulevane president maailma suuruselt teist autotootjat täna postitatud säutsus.

General Motors pole hetkel veel Trumpi avaldust kommenteerinud. Ettevõttel on Mehhikos Coahuila osariigis Ramos Arizpe linnas tehas, kus pannakse kokku populaarseid mudeleid Chevrolet Cruze ja Chevrolet Sonic.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!