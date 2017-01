Suri maailma vanim 105-aastane mõõkvaal Vanaema

Mõõkvaalad on alati teadlaste huviobjektis olnud, sest nad on ühed kolmest imetajaliigist, kes menopausi kogevad. Peale inimeste kuuluvadki sinna mõõkvaalad ja veel üks vaalaliik: troopikagrinda. Nii on vanade emasvaalade ülesanne mitte enam järglasi saada, vaid teiste pereliikmete eest hoolitsemine.

Mõõkvaal Vanaema / Leigh Calvez/Wikipedia

Seetõttu jälgisidki teadlased «Vanaemaks» kutsutud mõõkvaala aastaid, et menopausi üleelanud vaalade kohta rohkem teada saada. Vanaemalt said nad aastate jooksult tohutult materjali.

1911. aasta paiku sündinud Vanaema nähti viimati 12. oktoobril. Ta oli Vaikse ookeani kirde osas paiknevast vaalakarjast, kuhu kuulus 78 looma. Ajapikku on seal vaalade arvukus aga vähenenud, sest nende põhitoitu lõhet jääb merest aina puudu.

Vaata Vanaema kohta rohkem SIIT.