Ford loobus Mehhikosse tehase ehitamisest

Ettevõte teatas mullu septembris, et plaanib odavama tööjõu tõttu kolida suure osa oma ökonoomsete autode tootmisest USAst Mehhikosse ning rajada San Luis Potosisse 1,6 miljardi dollariga eest uue tehase. Nüüd on tehaseehituse plaan aga maha kriipsutatud ning sinna planeeritud tootmine laiendatakse Fordi juba olemasolevatesse Mehhiko tehastesse.

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et otsuse taga on USA uue presidendi Donald Trumpi protektsionismile kalduv majanduspoliitika ning Mehhikos tootvate ettevõtete suunas saadetud ähvardused, on autokontserni jaoks tegu selgelt hoopis majanduslike kaalutlustega.

Nimelt plaaniti uues tehases toota väikeautot Ford Focus, mille müük kahanes mullu USAs aga lausa 17 protsenti, mistõttu ei tasu selle tootmise laiendamisesse investeerimine end lihtsalt ära. Selle asemel otsustas Ford paigutada 700 miljonit dollarit hoopis Michiganis asuvasse koostetehasesse, et suurendada kõrgtehnoloogiliste elektri- ja autonoomsete autode tootmist. Tegu on turuga, millelt Ford ootab tulevikus suurt kasvu.