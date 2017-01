Täna asutatakse Eesti Noorte Teaduste Akadeemia

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) kuulub Eesti Teaduste Akadeemia juurde ning organisatsioonina on eesmärk pakkuda Teaduste akadeemiale sarnase funktsiooniga ühendust noorteadlastele.

Ehkki idee teha ka Eesti noorteadlasi ühendav organisatsioon oli olemas juba varem, tutvustati seda esimest korda aasta eest toimunud konverentsil, kus välismaal töötavad Eesti Noorteadlased tegid Tallinnas oma teadustöö tutvustuseks konverentsi.

Asutajaliikmeid on kokku 29. Nende hulgas on nii neid, kes teinud oma doktorikraadi Eestis, kuid kes praegu on näiteks järeldoktorantuuris välismaal, kuid ka neid, kelle haridus ja teadustee on saanud alguse välismaal ning kes praegu töötavad siin.

