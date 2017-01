Uue aasta lubadused: Garmin Index on aus nutikaal, mis teab sinu tervisest kõike

Garmen Index nutikaalul on nimelt oskus oma kasutaja n-ö pulkadeks lahti võtta, kirjutab Erki Oras Digitargas. Täpsemalt öeldes suudab nutikaal välja selgitada sinu kehamassiindeksi, rasva- ning veesisalduse (protsentides kehakaalust), lihasmassi koguse (kilogrammides) ning kontide kaalu.

Juhul, kui kasutaja oma kehakaaluga sõbralikes suhetes on, siis pole siin vaimset üleelamist karta, kuid vähemalt mind need andmed esialgu šokeerisid.

Välimuselt on Garmin Index nutikaal ilus, isegi elegantne. Selle vaoshoitud elevandiluukarva välimus sobib nii modernsesse kui klassikalisse interjööri. Klaasine pealispind tundub eksklusiivne, kuid samas ka kergesti purunev või kriimustuv. Mõistagi võib see olla vaid mulje, millel mingit reaalset alust ei ole. Küll aga näeb see vähemalt efektne välja.

Kaalu elektroonilisel tablool olevad numbrid, tähed ja märgid on samuti kaunid ja kirkalt hõbevalged. Kaal on muuseas ka puutetundlik.

Nagu enamus nutiseadmeid, nii eeldab ka Garmin Index täisfunktsionaalsuse saavutamiseks nutitelefoni ja sinna sobiva rakenduse olemasolu.

Olles loonud endale Garmini kasutajakonto ning sidunud kaalu sellega, saab kaalule lisada veel kuni 15 erinevat kasutajat, kelle vahel kaal muuseas suurepäraselt vahet teeb. Vähemalt juhul, kui kasutajate kaalud on piisavalt erinevad.

Nutikaal / Garmin

Kui kaal aga pakub sulle vale kasutajanime, saab neid hõlpsalt õigeks sättida vaid kergete jalapatsutustega kaalule. Nutikas, kas pole!?

Ja nüüd siis kaalu puhul kõige tähtsamast. Arvasite õigesti, jutt on kaalu täpsusest. Praktilistel põhjustel ei ole meil võimalik isiklikult veenduda, palju kaalutava massist on vesi, rasv või lihased. Küll aga reageeris kaal täiesti adekvaatselt kiiretele kaalumuutustele kuni 100 grammi ulatuses.

Praktikas tähendas see seda, et kaaludes end enne ja peale sööki, oli kaaluvahe koheselt fikseeritav. Samuti muutus seoses sellega ka kaalunumber Garmini kontol.

Kõige suurema üllatuse aga valmistas antud kaalu puhul mulle minu abikaasa, kes muidu igasugustesse tehnikavidinatesse (peale oma telefoni ja sülearvuti) ülima umbusuga suhtub. Antud kaal tekitas temas suurimat huvi ning pani isegi Garmini kontot tegema ning ennast igapäevaselt kaaluma. Kahtlustan, et sellega seoses võib meie perekonda peatselt tabada suuremastaabilisem kaalujälgimine.

