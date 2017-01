Galerii: igavene energia ja maa-alused linnad – nii nägi 2017 välja Nõukogude 1960. aasta lastefilmis

Kuigi paljudes avaliku elu valdkondades osutus aasta 2016. pigem tavalisest raskemaks, toimus teaduse vallas siiski palju märkimisväärseid saavutusi ning võib oodata, et ka uus aasta toob endaga uusi avastusi.

Hiljuti vene sotsiaalmeedias levima hakanud diafilmilt võib aga näha, millisena kujutasid käesolevat aastat Nõukogude kunstnikud 1960. aastal. Käsitsi edasikeeratava diafilmi peategelane on 2017. aasta koolipoiss Igor, kes õpib koolis, kuidas Nõukogude teadus on võtnud kontrolli alla looduse enda – ehitanud tammi üle Beringi väina, hävitanud «ebavajalikud» mäed ja rajanud päikeselised maa-alused kaevanduslinnad Arktikasse. Köögis toimetab ema asemel nuti-kombain, olemas on isegi tänapäevase Skype'i-laadne televideofon ning kõike seda toidab kiirelt maailma muutev meson-energia.

Lõplikult ei ole aga kadunud ka kurjad imperialistid, kellega peab võitlusse asuma Igori isa Jevgeni. Samal ajal valmistub aga Moskva tähistama Suure Oktoobrirevolutsiooni 100 aasta juubelit.

Kuigi kõik filmis ette nähtud ennustused ei ole tõeks osutunud, on selles siiski mõndagi täppi läinud. Näiteks ei ole ise toitu valmistavad köögikombainid tänaseks enam midagi ulmelist ja ka rongid on saavutamas aina suuremaid kiirusi. Samas jääb 30 minutiga Moskvast polaarjoone taha jõudmine ka praegu kättesaamatuks ning lendavatest ilmakontrolli jaamadest võime seniajani vaid unistada.

Filmi nimi ongi «2017. aastal», autoriks V. Strukova ja V. Ševtšenko. Kunstnik L. Smehov, tootjaks stuudio Diafilm. Pildid avaldas vastu aastavahetust sotsiaalvõrgustikus VKontakte Peterburi elanik ja kollektsionäär Sergei Pozdnjakov.

Nõukogude diafilm «Aastal 2017». Autorid V. Strukov ja V. Ševtšenko, kunstnik L. Smehov. Stuudio Diafilm 1960 / Sergey Pozdnyakov, VK

Keda ei huvitaks tulevik? Milline ta on? Kes ei tahaks heita pilku tulevale aastasajale? Lugedes teaduslik-fantastilisi raamatuid, tutvudes teaduslike arvestuste ja julgete inseneriteaduslike projektidega, saame siiski luua endale pildi tulevikust. / Sergei Pozdnjakov, VK

Aga vaatame siis tulevikku, lähme ajas 50-60 aastat edasi. Võimalik, et ka Suure Oktoobrirevolutsiooni sajanda aastapäeva eel vaatavad samasugused koolilapsed nagu teie geograafiatunnis panoraamkino oma riigi olevikust ja lähiminevikust – filmi sellest, kuidas nõukogude inimesed on kujundanud ümber looduse, et Maal valitseks rahu ja õnn. / Sergei Pozdnjakov, VK

Siin on näha 2017. aasta koolilapsed õppeotstarbelises kinosaalis. Kinos näidatav «ajaluup» võimaldab neil jälgida, kuidas kujunes maa uus vorm. / Sergei Pozdnjakov, VK

Lapsed näevad, kuidas kohtusid põhjatute mägikanjonite kohal «ülelennu-sillad».. / Sergei Pozdnjakov, VK

..kuidas ülitäpselt suunatud aatompommiplahvatused lõikasid maapinnast välja ebavajalikud mäed ja murdsid maasse kanalid... / Sergei Pozdnjakov, VK

...kuidas pöörati ümber Obi ja Jenissei jõgede vool ning suunati see Kaspia merre. See ammugi kokkukuivamise märke näidanud meri võtab nüüd vastu uued vett täis jõed. / Sergei Pozdnjakov, VK