Kosmosest tulevate müstiliste raadiolainete päritolu lõpuks teada

Kiired raadiopursked (inglise keeles fast raadio bursts e FRBd) on lühiajalised ent väga tugevad kosmosest tulevad raadiolained.

Teadlasi on see fenomen alati paelunud, sest ülikorraks endast märkuandvate lainete asukoha selgeks tegemine on ääretult keerukas ja nii on raadiopursked püsinud täieliku mõistatusena. Ehkki purse kestab vaid mõne millisekundi, paiskavad raadiolained rohkem energiat kui viissada Päikest kokku.

Nüüd teatavad aga astronoomid, et nad suutsid ühe raadiopurske asukoha selgeks teha. Laine võib pärit olla hoopis teisest galaktikast. Tulemused avaldas eile ajakiri Nature.

«Ma ei liialda, kui ma ütlen, et raadiopursete kohta käivaid teooriaid on rohkem kui neid laineid ennast,» ütles uurimuse juhtiv autor Shami Chatterjee BBC-le.

Chatterjee ja tema kolleegid avastasid raadiopurske päritolu mitmeantennilise teleskoobiga. Konkreetse raadiopurske muudab eriliseks tõsiasi, et võrreldes teiste varem avastatud pursetega on see ainus, mida on astronoomid tuvastada suutnud mitmel korral.

2016. aasta jooksul tuvastas teleskoop laine üheksal korral ja nüüdseks teavadki astronoomid, et purse pärineb Maast enam kui 2,5 miljardi valgusaasta kaugusel asuvast tumedast galaktikast. Arvestades lainete energeetilisust on selline kaugus hämmastav.

