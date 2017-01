Lõuna-Korea pani Volkswageni kohaliku tippjuhi vangi

Lõuna-Korea keskkonnaministeerium peatas eelmise aasta augustis kokku väidetava dokumentide võltsimise tõttu 80 Volkswageni, Audi ja Bentley mudelite müügi ning trahvis autokontserni 17,8 miljardi vonniga (14,91 miljoni dollariga).

Kokku võttis riik mullu uurimise alla üle kümne välismaise autobrändi ning leidis, et lisaks Volkswagenile olid ka Nissan, BMW ja Porsche oma uute mudelite turule toomisel saatnud ametivõimudele heakskiitmiseks dokumendid, mida oli kasutatud juba turule lubatud mudelite puhul.

Nissani, Porsche ja BMW puhul hõlmab plaanitav keeld kokku kümmet mudelit, nende hulgas on näiteks Jaapani autotootja Infinity Q50 ja Qashqai, BMWlt X5M ja Porschelt Macan S.

Nissan ja Porsche on tunnistanud, et on leidnud oma sertifitseerimisdokumentides teatud vigu ning on vabatahtlikult vastavate autode müügi Lõuna-Koreas peatanud.