Avastus: tomat pärineb Antarktika lähedalt 50 miljoni aasta tagant

Eile ajakirjas Science avaldatud uurimus näitab, et meile tuttavad tomatid pärinevad iidsetest Antarktika lähedal kasvanud taimedest. Sellisele tulemusele jõudsid Pennsylvania Ülikooli teadlased Argentiinast leitud, 52,2 miljoni aasta vanust fossiili uurides. Fossiili sisse oli kivistunud iidse taime laternapuu (crinodendron hookerianum) vilju. Jäänused meenutavad tänapäevaseid maavitsalisi, kuhu hulka kuuluvad tomatid, kartulid , paprikad, baklažaanid ja tubakas.

Seni arvati, et need taimed arenesid välja alles hiljuti. Nüüdne uuring näitab aga, et tomatid ja muud maavitsalised võisid kasvada ka Antarktikas. Kuidas aga vili Antarktikast Lõuna-Ameerikasse jõudis? Nimelt oli sel ajal Lõuna-Ameerika Antarktikale palju lähemal ning sealne maastik polnud veel jäätunud, nii usuvad teadlased, et maavitsalised võisid kasvada ka Antarktikas.

