Eestirootslased tahavad DNA-testidega oma päritolu selgitada

Kuidas jõudsid meie aladele rannarootslastena tuntud eestirootslased, on juba aastakümneid üheks Eesti kohaliku elanikkonna uurimises suur küsimus. Nüüd on kohaliku eestirootslaste kogukonna üks juhtfiguure Göte Brunberg teinud üleskutse, mis võib selle rahvakillu viia selgusele lähemale.

Kas DNA-analüüsiga on võimalik kindlaks teha seda väikest keskaegset rahvarännet, mis päädis rootsi asustuse tekkega Eesti rannikul ja saartel? Selle üks eeldus on, et võimalikult paljud eestirootsi juurtega inimesed laseksid end testida. Siis on võimalik võrrelda eestirootslaste rahvakildu riigirootslaste, soomerootslaste ja eestlastega, uurida erinevusi ja sarnasusi,” kirjutab Brunberg eestirootslaste ajakirja Kustbon detsembrinumbris.

