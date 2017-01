300 puud – nii palju loodust röövib Eestis kviitungite printimine aastas

Tõsi, on teenuseid – näiteks taksoäpid - , kus sõidu kokkuvõtte esitatakse kliendile elektrooniliselt. Samas teame, et ka kaubanduskettide iseteeninduskassades on vaiksevalikuks ikkagi pabertšeki väljaprintimine.

Karm statistika näitab aga, et Eestis väljastatakse aastas ligi 400 miljonit kviitungit. Nende trükkimiseks kulub koguni 20 tonni paberit – selle valmistamiseks omakorda keskmiselt 300 puud, üle 180 barreli nafta ja 1440 tonni vett. Lisaks tekib trükkimisest ligi 20 tonni jäätmeid.

Riigiettevõte Omniva on samas üks neist, kes on midagi olukorra parandamiseks reaalselt ette võtmas ja käivitanud E-kviitungi projekti. Teenus on veel piloodifaasis, aga on juba pälvinud rahvusvahelist tähelepanu ja jõudis ka Euroopa ettevõtlusauhindade konkursil (European Business Awards – EBA) teise vooru.

E-kviitungi portaali näol on tegemist süsteemiga, mis võimaldab lõpptarbijal hallata veebikeskonnas oma kviitungeid ning sellega kaasnevaid dokumente. Kaupmeestel võimaldab see vähendada paberkviitungitega seotud probleeme ja kulusid ning seeläbi tõsta ka klienditeeninduse kvaliteeti. Samuti tekib klientidel võimalus suunata kviitungid otse raamatupidamisse.

«Kui läbi e-kviitungi kasutuselevõtmise õnnestub meil Eestis väljastatud kviitungite arvu vähendada kasvõi poole võrra, anname me arvestatava panuse meie looduse säästmiseks,» ütles E-kviitungi projekti eestvedaja Pille Muni.

Praegu ollakse projektiga jõutud nii kaugele, et juba lähiajal võetakse e-kviitung kasutusele kõikides Alexela tanklates üle Eesti.

Tänavu kümnendat aastat toimuvale Euroopa olulisimale ettevõtlusauhinnale European Business Awards kandideeris kokku ligi 33 000 ettevõtet ning eelvaliku tulemusena pääses järgmisesse vooru 350 ettevõtet 34 riigist.