Nokia sai valmis esimese Androidi telefoni, aga meie seda osta ei saa

Nokia kaubamärgi kasutusõigust omav HMD Global tegi uudiste teatavaks suurema kärata – lihtsalt on veebilehele teadet üles riputades.

Nokia 6 platvormiks on täpsemalt uusim Android 7.0 Nouguat. Full-HD ekraani suurust on omajagu - 5,5 tolli ning kaetud on see 2,5D (kumerad servad) Gorilla Glassiga.

Protsessoriks on Qualcomm Snapdragon 430, millel RAM-i näitajaks väga hea 4GB ning ka põhimälu on omajagu - 64GB. Aku mahutavuseks on 3000mAH.

Nokia 6 on kahe SIM-kaardiga telefon. Selle kodu-nupp on ühtlasi sõrmejäljelugeja.

Põhikaamear on telefonil 16-megapiksline ja esikaamera 8-megapiksline. Seadmel on Dolby Atmos helisüsteem ja kaks kõlarit.

Telefon on mõeldud paraku müügiks vaid Hiina turul ja sedagi veebikeskkonna JD.com vahendusel, kus mobiil peaks müügile jõudma lähiajal. Samas tuleb Nokia sel aastal veel vähemalt ühe Androidi telefoniga välja ning loodetavasti ka muule maailmale mõeldes.