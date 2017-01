SpaceXi «murelapse» Falcon 9 uus lend lükkus jälle edasi

Nii teatas firma eile Twitteri vahendusel. «Õhkutõus lükkub edasi Vandenbergi kosmodroomil valitseva tugeva tuule ja vihma tõttu,» seisis sõnumis. Muude tehniliste probleemide tõttu saab õhkutõus nüüd toimuda kõige varem 14. jaanuaril.

Launch moving due to high winds and rains at Vandenberg. Other range conflicts this week results in next available launch date being Jan 14.