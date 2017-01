Steve Jobs esitles täna 10 aastat tagasi revolutsioonilist iPhone’i

Apple asus iPhone’i müüma kuus kuud hiljem. Nüüd, kümme aastat hiljem, on neid seadmeid müüdud üle miljardi. Milline on olnud iPhone'i evolutsioon - sellest oleme teinud ülevaate siin.

Samas oli aasta 2016 esimene, mil iPhone’i aastane müük langes. Sellele vaatamata on iPhone jätkuvalt Apple’i läbi aegade kõige edukam toode, mis näiteks möödunud kvartalis tootis 60 protsenti ettevõtte käibest, kirjutab MacRumors.

Ajal, mil iPhone turule sisenes, olid mobiilimaailmas juhtrollis veel sellised kunagised tehnoloogihiiud nagu Nokia ja BlackBerry. Aasta-aastalt tõi Apple iPhone’ide tarvis välja üha uusi uuendusi:

2008 – App Store ja 3G-võrgu tugi

2009 – videosalvestus ja kohtvõrk

2010 - Retina displei

2011 – Siri ja iCloud

2012 – Kitsas 4-tolline ekraan, 4G,

2013 – Touch ID

2014 – Suuremad 4,7- ja 5,5-tollised ekraanid

2015 – 3D Touch, Live-fotod, 4K-videosalvestus

2016 – veekindlus, kahe objektiiviga kaamerad

«Hämmastav, et alates kõige esimesest iPhone’ist kuni tänase uusima iPhone 7 Plus’ini on see jäänud kullastandardiks, mille alusel hinnatakse kõiki teisi telefone. Paljude jaoks meist on saanud iPhone kõige olulisemaks seadmeks meie elus ja me armastame seda,» ütles Apple’i turunduse valdkonna asepresident Philip Schiller.

Käesoleva aasta iPhone’i mudelilt oodatakse sarnaselt Samsungi uusimatele telefonidele kumerat esikülge, puutetundlikku kodu-nuppu, juhtmevaba laadimist ja silmaiirise põhist tuvastust.