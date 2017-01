«Welcome to Estonia» ajastu saab kohe läbi - Eesti uus bränd selgub juba sel nädalal

Tegelikult on EAS-i all tegutsenud Eesti Disainimeeskonna eestvedamisel avatavaid veebilehti lausa kaks.

«Esiteks estonia.ee, mis on värav, kus leidub nii üldine info Eesti kohta kui ka sõnumid neile, kes soovivad meid külastada, siia investeerida, Eestisse õppima või tööle tulla. Ja teiseks brand.estonia.ee, mis sisaldab juhendeid Eesti tutvustamiseks maailmas. Neid saavad kasutada kõik soovijad: ettevõtjad, organisatsioonid, avalik sektor ning laiem avalikkus,» ütles Postimehele EAS-i pressiesindaja Emilie Toomela.

Disainimeeskonna peamiseks ülesandeks oligi luua keskkond, kus asuvad meie riigi tutvustamiseks vajalikud tööriistad — sõnumid, faktid, esitlused, videod, fotopank, Eesti päritolu tähistav tootemärk ja palju muid rakendusi. Lisaks ka soovitused selle kohta, kuidas neid parimal moel kasutada.

Juba novembris avalikustas disainimeeskond mõned esimesed nägemused eestlaste ja Eesti kohta.

Brändimeeskonna üldine tõdemus on, et eestlased on kõik need, kes end eestlaseks peavad. Täpsemalt aga sellised tegelased:

•Mõtleme oma peaga. Eestlased on põikpäised põhjamaalased, kes ei armasta ettekirjutusi ega usalda käske kõrgemalt poolt.

•Teeme ära. Karm ilm, pimedad talved ja lühikesed suved on muutnud meid asjalikuks ja kiireks. Me ei jutusta pikalt, vaid asume asja kallale.

•Oleme hajusad. Meid on vähe, elame üksteisest kaugel. Kui vaja, tuleme aga kokku ja teeme talgud. Laulupidu, Teeme Ära, Skype, TransferWise. Anna meile probleem, me paneme võrgustiku tööle.

•Hoiame looduse poole. Seda, mis meil on, hindame ja kaitseme. Meie õhk on üks maailma puhtamaid ning 40 protsenti meie metsast on mahe.

•Julgeme katsetada. Usume, et tehnoloogia muudab elu paremaks. Eesti on inimkonna teerajaja e-ühiskonna küsimustes ning igaüks võib sellest osa saada, hakates e-residendiks.

Lisaks on brändimeeskond sõnastanud selle, kuidas me võiksime endast kirjutada, lühidalt kokku võttes tuleks seda teha sõbralikult, sisukalt, lühidalt, eristuvalt ja elutervelt.

Pikemalt lahti kirjutatult aga nii:

•Sõbralikult. Kirjuta nagu hea sõbraga – vahetult, kuid viisakalt. Ära lipitse, vabanda ega võrdle end pidevalt teistega, ole enesekindel. Näide: sõnade «oleks», «võiks» ja «peaks» asemel kasuta julgelt kindlat kõneviisi.

•Sisukalt. Mõtle, kas igas lauses on midagi, mis annab lugejale uut teadmist või emotsiooni. Väldi sisutäidet, liigseid omadussõnu ja üldistusi. Näide: Eesti uuendusmeelsusest rääkides too konkreetseid näiteid, näiteks Arvo Pärt kui innovaator muusikas, kes on loonud kellukestest inspireeritud tintinnabuli-stiili.

•Lühidalt. Piira tekstimahtu, sest lühike jutt on meile omane. Isegi pikema teksti puhul olgu mõte täpne ja selge. Kõige avamise asemel ärata huvi. Näide: püüa oma jutt kokku võtta kuni viie alapunktiga.

•Eristuvalt. Keskendu uudsele ja eristuvale. Pole mõtet rääkida sellest, mis teistel ka on, pigem mõjub meie eelistele keskendumine. Näide: Eesti metsarohkusele viitamisest on kõnekam fakt, et 40 protsenti meie metsast on sertifitseeritult mahe.

•Elutervelt. Meil on palju head, millest rääkida. Me ei ilusta ega varja, näeme ka miinustes positiivset ja meil on alati plaan, kuidas asju parandada. Mõistet «väike» kasutame Eestist rääkides ainult siis, kui see on eelis. Näide: vihmasadu tähendab, et seened kasvavad, ja tugev tuul aitab lohet lennutada.

EAS kutsus Eesti Disainimeeskonna ellu pärast seda, kui kukkus läbi EASi eelmine sarnane projekt Eestile uue tunnuslause ja -märgi leidmiseks. Meeskonda kuuluvad disainerid eraisikutena. Senisest «Welcome to Estoniast» on kõik väsinud ja see on saadetud väljateenitud puhkusele.