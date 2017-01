Eestil on nüüd 15 000 e-residenti koos

Täpsemalt on Eestil hetkel 15 135 e-residenti ning viimasel nädalal kasvas nende hulk 116 võrra. Taotlusi e-residentsuse saamiseks on esitatud 16 494, ootelistis on soovijaid 382 ja uurimise all 788 inimest. Kahe aasta jooksul on negatiivse vastuse saaud 164 e-residendi staatuse soovijat.

Kõige enam – 2664 - on e-residente Soome kodanike seas. Järgnevad vastastikuste majandussanktsoonide all kannatava Venemaa kodanikud – sealt on e-residente pärit 1286. Edasi tulevad USA, UK, Ukraina ja Saksamaa.

Mehi on e-residentide seas 88 protsenti ning rohkem on neid vanuses 31-40. E-residendid on loonud 1223 uut ettevõtet. Ligi 95 protsenti neist on nn ühemeheettevõtted. Riigikogu on praegu menetlemas seadusemuudatust, mis võimaldab neid ettevõtteid juhtida välismaalt.