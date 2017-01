Mooncascade'i juht: tahame inimesi, kes teevad alati rohkem kui oodatud

Kui Priit Salumaa aastal 1998. aastal kõrgkooli astus, oli tema ainus ja kindel valik just Tartu Ülikool, sest ajal, mil välismaale õppima pääsesid üksnes vähesed, peeti Eestis kõige paremaks kõrgkooliks paljudes ringkondades just Tartu Ülikooli. Lõuna-Eesti poisile tundus see igati mugav ning loogiline valik. Priit leiab, et ka praegu on Tartu Ülikool väga atraktiivne ja seda eelkõige multidistsiplinaarse õppe tõttu. «Siin on hästi palju erialasid koos – inseneri ja tehnikateadustest sotsiaalvaldkonna, filosoofia ja kaunite kunstideni. Õppimist saab enda jaoks hästi huvitavaks teha,» usub ta.

Uuri, mis peitub erinevate kivide all

Priit ise õppis põhierialana matemaatikat ja kõrvalerialana informaatikat, kuid käis kuulamas majandusloenguid, filosoofiat, rootsi ja vene keelt, aga ka protokolli ja etiketi õpetust. «Mida iganes sa elus õpid, need oskused ja teadmised tulevad väga ootamatutel hetkedel kasuks,» räägib Priit. Ülikoolipingis etiketi kursust läbides poleks ta iial osanud unistada, et president Toomas Hendrik Ilves ta ühel hetkel oma järjekordsele riigivisiidile kaasa kutsuda võib – etiketi tundmine osutus seal aga vägagi kasulikuks.

Priit usub, et uudishimulik inimene tahab teada, mis peitub ühe või teise kivi all. Silmaringi avardamiseks tasub end eri valdkondades ja pidevalt arendada ning harida.

Vedamine on hästi ette valmistatud juhus

Hoolimata spetsiifilisest eriala valikust, on kõik valdkonnad mingi nurga alt omavahel seotud ja ühel erialal omandatud teadmised võivad elus hoopis teises valdkonnas toimetades kasulikuks osutuda.

«Sa õpid ülikoolis ajaliselt vähem kui viis protsenti oma pikast elust. Seetõttu ma soovitan – ole nagu käsn! Sul pole halli aimugi, kuhu sa elus jõuad. Ülikoolis elad sa vaid iseendale ja see on aeg, mil saad kasvada ja areneda. Oleks rumal istuda kastis ja teha vaid seda, mida õppekava ette näeb, kui ülikoolil on nii palju muud põnevat pakkuda,» räägib Priit.

«Mu vanaisa kippus ütlema, et vedamine on hästi ette valmistatud juhus. Kui sa ei oska õiget hetke oskuste puudumise tõttu ära kasutada, siis õnn lihtsalt ei naeratagi sulle,» meenutas ta ning lisas, et elus edukaks toimetamiseks tuleks koguda tugev oskuste ja teadmiste pagas.

Ülikool on hea baas inimestega suhtlemiseks

Kui Priidult uurida, kuivõrd kattuvad tema tudengiaegsed unistused ja nägemused tulevikust tegelikkusega, jääb mees mõtlikuks. Priit uskus, et pärast tarkvarainseneri hariduse omandamist töötab ta just sel erialal pikemat aega, kuid tõdeb, et viimased kolm astat on ta tegelenud pigem müügi, turunduse ja äriarendusega.

Õpingute ajal jäid aga mainitud valdkonnad tema huviorbiidist täielikult välja. «Kuigi ma olen jõudnud 15 aastat pärast ülikooli lõpetamist kohta, kus mul läheb vaja teadmisi, mida ma ülikoolis absoluutselt ei omandanud, olen täiesti veendunud, et inseneri töökogemus on olnud sellele kõigele asendamatuks baasiks,» ütleb elukestvaõppija näide Priit.