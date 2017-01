Kuu võis tekkida hoopis mitme kokkupõrke tulemusel

Juba üle 30 aasta on valdavaks kuutekkeseletuseks olnud hüpotees, et see tekkis materjalist, mis paiskus Maa orbiidile siis, kui maakera põrkas miljardeid aastaid tagasi kokku ühe natuke väiksema, Marsi-suuruse planeediga. Nüüd usutakse aga, et kuu võib pärineda mitmest kokkupõrkest.