Londonis vähenes HIVsse nakatumine massiliselt, põhjus võib olla aga internetiravimites

Neli Londoni seksuaaltervisekliinikut teatavad, et võrreldes 2015. aastaga on uusi HIV- nakatumisi geimeeste seas ligi 40 protsenti vähem. See on suur kukkumine, kirjutab New Scientist.

Languse taga võib olla aga üsnagi üllatav põhjus – internetis müüdav HIV-nakatumist takistav ravim PrEP. Eelmisel aastal ostsid seda tuhanded inimesed.

Ehkki põhiliselt peaks HIV eest kaitsema kondoom, näitavad uuringud, et isegi kõige ettevaatlikumad inimesed ei kasuta alati kaitsevahendeid ning seda seksuaalsest orientatsioonist hoolimata. Interneti kaudu ostetakse ravimeid seetõttu, et ehkki PrEP on Suurbritannias lubatud, siis kohalikest apteekidest seda osta ei saa.

PrEPi kasutatakse ka teistes riikides ning uute HIV-nakatumiste arvu langust on täheldanud ka San Fransisco. Teisalt tõdeb osa eksperte, et langus võib tulla ka üldisest ennetustööst ning tööst HIV-positiivsetega. Kui viirust õigete ravimitega ravida, väheneb ka selle edasiandmise võimalus.

