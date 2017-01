Telia TV – 10 fakti, mida peaksid teadma

Salvestamisega oled aga telekavast täiesti sõltumatu. Teenus ei vaja mingit lisaseadet. Liigu lihtsalt telekavas ajas tagasi, leia õige saade või film 130+ salvestatava kanali hulgast ning vaata neid siis, kui sinul aega on.

7. MIKS ON JÄLLE VAJA UUT DIGIBOKSI?

Enamasti arenevad seadmed kahel viisil. Esiteks, seade jääb lihtsalt vanaks, selle tarkvara ei arendata ja ühel hetkel peab olemasoleva seadme uuema vastu ümber vahetama. Sellise arengu näiteks on kineskoopteler, mis oli mõeldud vaid analoog-TV signaali vastuvõtuks ega võimaldanud oma ekraanil parema kvaliteediga HD-kanaleid näidata. Ka meie vana Amino digiboks liigitub siia, sest oma tehniliste näitajate poolest on see tänaseks juba vananenud.

8. KAS MA SAAN TELIA TV TEENUST KASUTADA VANA PULDIGA?

TeliaTV menüü toimib ainult uue puldiga! Vana puldiga TeliaTV-d kasutada ei saa.

9. KUIDAS SIDUDA TELIA TV PULT TELERIGA?

10. MIDA MA TEGEMA PEAN, ET SAADA ENDALE TELIA TV?

Kui oled olemasoleva eKodu või mõne erakliendilahenduse klient, tuleb kõigepealt vormistada Telia TV. Seda saad teha Telia iseteeninduses, nutiTV ekraanilt või meie esinduses.

Kui Sul on Telia TV tellitud ja uus pult olemas, laetakse uus tv-menüü digiboksi 5 minuti jooksul pärast uuel puldil TAGASI-nupu vajutamist. Uuele Telia TV-ga liitujale vormistame kohe Telia TV koos Arrise digiboksi ja uue puldiga.

