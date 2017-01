Kõrgkooli juht: raha põletamisega alustavate idufirmade aeg on läbi

Kristjan Oadi kinnitusel on globaalne idufirmade maastik ülekuumenemise läbi teinud ja nüüd toimub korrastumine. «Vaht on ära uhutud, ainult haibiga enam kaugele ei jõua. Vaja on sisu ja teadmist, mida tehakse - nii saab ehitada järgmised miljardi euro ettevõtted,» rääkis Oad.

«Tänane start-up peab hakkama kohe raha teenima. See tähendab, et investeeringut on raske leida ettevõtetel, kelle teenus eeldab suurt hulka kasutajaid – näiteks sotsiaalvõrgustiku elementidega mobiilirakendused või platvormid. Nii võib edaspidi olla keeruline leida investoreid ettevõttele, mis üritab oma valdkonnas niiöelda Uberit teha,» lisas Oad.

Kristjan Oadi kinnitusel oodati seni uljalt, et idufirma keerab vanad toimimisviisid pahupidi. «Reaalsus aga näitab, et tehnoloogilist lahendust, mis eeldab harjumuste muutmist, ei võeta enamasti omaks. Edasi on edukad need, kes suudavad olemasolevaid tegevusi toetada, võimendada ja lihtsamaks muuta. Start-up'i teenus peab juba esimestele kasutajatele tunnetatavat kasu pakkuma,» ütles Oad.

«Palju on start-up'e, mis soovivad hõlbustada valgekraelist tööd. Turg on küllastunud müügi-, finants-, tiimitööplatvormidest. Eesti idufirmade võimalus on digitaalsete lahenduste loomine traditsioonilistele sektoritele nagu põllumajandus või metsandus. Vaadakem kasvõi, kui hästi on läinud Eesti ettevõtetest Timbeteril ja VitalFieldsil.»

Eesti startup-kogukonna koostatud statistika näitab, et möödunud aastal paigutati Eesti idufirmadesse investeerimisraha 66,7 miljonit eurot. 2015. aastal oli see näitaja 98 ja 2014. aastal 68,4 miljonit. Kaasatud summade suuruse esikolmikus on seejuures kaks ettevõtet – Transferwise ja Monese – mis on tegelikult Suurbritannia ettevõtted ja nii ka ennast maailmas tutvustavad.