Mida koerad kuulevad, kui nendega räägime?

Kes on tubli poiss, kes on tubli kutsu? Inimesed räägivad sageli koertega tavapärasemast aeglasemalt aga ka kõrgema häälega. Värske uuring näitab aga, et kui noorte koerte jaoks on selline kõne haarav, siis vanemaid koeri võib su kõnepruuk üpriski külmaks jätta. Avastus on seda olulisem, et esimest korda näitavad teadlased, et noored koerad reageerivad kõnele ning see võib neil aidata inimsõnadest aru saada. Väiksed lapsed õpivad samamoodi. Uuringu tulemused avaldati väljaandes Proceedings of The Royal Society B

Koerte reaktsioonide uurimiseks lasid Lyoni Ülikooli teadlased 30 naisel koera pilti vaadates tüüpilist koertega rääkimise teksti ette lugeda ning lindistasid iga naise kõne. Seejärel kordasid katsealused sama teksti siis, kui see oli adresseeritud inimesele.

Lindistuste võrdlemisel selgus, et ehkki rääkimiseks kasutati identset teksti, muutus koertega rääkides naiste hääl kõrgemaks ja hüplevamaks, seda ka siis, kui tegu oli vanema koeraga. Kutsikate piltidega rääkides muutus aga naiste hääl erakordselt kõrgeks.

Seejärel mängisid teadlased lindistusi ette kümnele New Yorgi koerte varjupaiga kutsikale ja kümnele täiskasvanud koerale. Vaatlus näitas, et üheksa kutsikat reageeris häälele väga tugevalt, koerad jooksid kõlari poole ning hakkasid kõlari poole jooksma. Osa neist võttis kõlari ees lausa mängupoosi, arvates, et neid kutsuti mängima. Kui aga koertele lasti inimestele suunatud kõne, olid kutsikad palju vähem huvitatud. Huvitaval kombel jättis aga kõlarist tulnud heli täiskasvanud koerad täiesti külmaks – koerad vaatasid vaid korraks kõlari poole ning tegelesid siis oma asjadega edasi.

Täiskasvanud koerte ükskõiksus on uurimuse autorite jaoks paras müstika. Võib-olla saavad nad aru, et tegu oli kõlariga ja nende jaoks on oluline inimest näha või siis tahavad nad kuulda tuttavat häält. Kutsikate puhul on aga asi selge – hääl tõmbas nende tähelepanu. Küll aga ei tea nad, kas inimhäälele reageerimine on kutsikate instinkt või õpitud tegevus.

Olulise järeldusena näevad aga autorid sedagi, et inimesed räägivad koertega nagu väikeste lastega ning see võib seletada ka koerte rolli inimese parima sõbrana.