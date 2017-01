Pidutsemise järel joonelt tanklasse hotdogi järele – teadlased jõudsid jälile põhjusele

Ajakirjas Nature Communications eile avaldatud uuringutulemuste peamiseks järelduseks on, et alkohol võib tõesti aktiveerida ajurakke, mis on võtmeks meeletu õgimishimu tekkimisele.

Kuna uuringud viidi Londono Francis Cricki nimelises instituudis läbi esialgu vaid hiirte peal, siis on ametlikult tegemist esialgu vaid oletusega. Teadlased on aga indu täis tõestama, et sama mehhanism toimib ka inimestel.

Hiirte magudesse süstiti täpsemalt kolme päeva jooksul selline kogus alkoholi, mis oleks võrdeline mõne pudeli veiniga inimese puhul. Selgus, et alkoholi saanud hiired sõid märgatavalt rohkem kui kainete näriliste kontrollrühma liikmed – seda eriti teisel päeval (teadlased ei märgi, kas kolmandal päeval täheldati hiirtel pohmeluse tunnuseid).

Põhjuseks on Agrp-nimelise proteiini neuronid hiire ajus – kui need on aktiveeritud, mõjutavad nad hiirt sööma. Teadlased tuvastasid, et alkohol aktiveerib tõesti neid neuroneid.

Uurimistöö autorid ei kahtle, et samad Agrp-neuronid aktiveeruvad ka alkoholi tarbiva inimese ajus.

