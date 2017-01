Video: vaata, kuidas täielikult pime hiir orienteeruda suudab

Ajakirjas Integrative Zoology ilmunud värske uuring näitab, et hiire saladus peitub võimes hääle järgi keskkonnast aru saada, vahendab Science. Hiirte vaatlused paljastasid, et sarnaselt nahkhiirtega kasutavad nad orienteerumiseks ultraheli. Inimese kõrv seda häält registreerida ei suuda. Töö autorid usuvad, et hiir pärineb maa all elavatest liikidest, kel nägemisvõimet tarvis ei läinud. Samuti näitab töö, et nahkhiirtel võis kuulmise järgi orienteerumise võime areneda välja enne lennuvõimet.