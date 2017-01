Revolutsioon: sprei, mis muudab taimede, värve olemust ja geene

Talunike jaoks on see eriti oluline muutus, sest nii saaksid nad oma taimi viljakamaks arendada ning muutuks ilmastki sõltumatuks. Tehnoloogia on aga seda revolutsioonilisem, et taimi saaks muuta ilma nende DNA kallale minemata, kirjutab New Scientist. Võrreldes traditsiooniliste taimearendusmeetodite ja praeguse geneetilise muundamise tehnoloogiaga on sprei tulemus kohene. Teised võivad võtta aastaid.

Austraalias asuva Queenslandi ülikooli teadlased suutsidki geene muutva spreiga näiteks tubakataimi 20 päeva vältel viiruse eest kaitsta. Uuringu tulemused avaldati ajakirjas Nature Plants.

Paljud teisedki ülikoolid ja uurimisrühmad üritavad leida lahendusi, mis pikaajaliselt taimedele mõjuks. Geenide vaigistamise teel tekib kaitsesüsteem, kus viirused ei saa paljuneda. Lihtsustatult öeldes aitab selle vastu konkreetsete RNA osade taimede peale pihustamine (loe täpsemalt siit).

Praegu ongi põhiline küsimus, kuidas saavutada sprei võimalikult pikaajaline mõju, sest kalleid spreisid väga tihedalt kasutada ei saa.

Loe põhjalikumalt SIIT.