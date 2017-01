Avastati uus liik: Star Warsi ahvid

Looma on pikalt uuritud, ent alles nüüd jõuti kinnitusele, et tegu on tõesti täiesti uue liigiga, vahendas BBC. Ahvi ametlikuks nimeks valiti Skywalker hoolock gibon, sest ahvi hiinakeelse nime hieroglüüfid tähendavad «Taeva liikumist» ning ahvi avastanud teadlased on suured Star Warsi filmi fännid. Andmed uue liigi kohta avaldas American Journal of Primatology. Vaata ahvide kohta rohkem pilte SIIT.

Teadlased on leiu üle seda rõõmsamad, et selles piirkonnas on suur probleem loomade väljasuremine, sest rahvastikukasvu tõttu võtavad inimesed loomade elupaiku aina üle. Uute gibonite uurimine polnud aga lihtne, sest selleks, et ahvideni jõuda, pidid teadlased ronima lausa 2 500 meetri kõrgusele. Alles seal algab tõeliselt autentne «vihmamets».

Uurimuse autorite sõnul on taolisi giboneid Hiinas umbes 200.

Sel aastal on uusi liike nimetatud veel Obama ja ka Harry Potteri tegelase järgi.

Loe põhjalikumalt SIIT.