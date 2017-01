Kliimasoojenemine ja metsatulekahjud muudavad puud paksemaks

Ajakirjas Ecology Letters avaldatud, Princetoni Ülikooli teadlaste uuring näitas, et metsatulekahjude käes sagedamini kannatavate piirkondade – nagu näiteks savannid ning Põhja-Ameerika lääne osa metsad – puude koor on paksem kui troopilistes vihmametsades kasvavatel puudel. Kokku uurisid nad üle maailma 572 puuliiki. Paks koor kaitseb puu sisemust ülekuumenemise eest. Küsimus on aga selles, kas paksust koorest piisab.

Ehkki metsatulekahjud tunduvad hirmsana, on need teatud määral metsadele vajalikud. Tuli põletab kõdunenud metsa ning uuendab mulda. Nii muutub mets viljakamaks. Teisalt on tulekahjud metsades elavateel liikidele kahjulikud. Selge on aga see, et kliimasoojenemisega metsatulekahjude arv suureneb. Eriti murelikuks teeb teadlasi aga tulekahjude sagenemine troopikas, sest nagu uuringust selgus, ei ole need puud tulekahjudega kohanenud.

