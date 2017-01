Ettevõtja Kei Karlson: pead iga päev midagi uut õppima

1. Ole uudishimulik ja õpi erinevaid asju!

Pole vahet, kas tahad tulevikus teha igapäevatööd mõned lahedas ettevõttes või ise proovida kätt ettevõtjana - täna on tööturul hinnas inimesed, kellel on multidistsiplinaarsed teadmised. Jep, jube keeruline sõna, aga ma kohe seletan, mida see tähendab Sinu jaoks.

Progejatelt eeldatakse, et nad saavad aru ärimudelitest, sest nii oskavad nad pakkuda välja ettevõtte jaoks paremaid lahendusi. Turundajad peaks aru saama tehnoloogiast, et osata kasutada erinevaid uusi tehnilisi lahendusi turunduskanalite efektiivsuse mõõtmiseks jne. Mida rohkem erinevate valdkondade teadmisi Sul on, seda lihtsam on Sul kohanduda muutustega ja olla edukas.

2. Õppimine on elukestev.

Oled ju kuulnud programmidest ja kampaaniatest, mis propageerivad elukestvat õpet. Kas Sa arvad, et see on mõeldud keskealistele inimestele, et nad natukenegi aru saaks, mis maailmas toimub? Veel mõned kümned aastad tagasi oli nii, et kui õppisid selgeks ühe raamatupidamisprogrammi, siis järgmised 5-10 aastat ei muutunud selles suurt midagi.

Täna tuleb iga päev turule uusi lahedaid äppe ja viise tööd paremini teha. See tähendab, et Sina pead ilmselt kogu oma elu õppima iga nädal midagi uut. Põnev, eks?

3. Räägi inimestega.

Inimesed Sinu ümber on need, tänu kellele Sa oma unistusi saad ellu viia. Kui Sul on oma äriidee, siis räägi sellest, küsi tagasisidet ja võta seda kuulda. Kui Sul ei ole veel aimugi, mida Sa teha tahad peale kooli, siis räägi inimestega erinevatest valdkondadest. Ainult nii saad teada mis Sulle põnev tundub ja milliste inimestega Sul ühised huvid on.

4. Ole julge ja aktiivne.

Mugavustsoonis ei juhtu midagi uut. See on päriselt ka nii :) Sinu elu kõige ägedamad ja kasulikumad kogemused saavad olema need, mis juhtuvad siis, kui Sa tundmatus kohas vette hüppad. Pane ennast proovile ja ära karda seda, mida teised arvavad kui Sul kõik hästi välja ei tule. Ebaõnnestumised on ka väga olulised kogemused. Nii, nüüd said vist kõik asjakohased FB tsitaadid kirja- aga nad tegelikult ka on tõesed.

5. Tunne rõõmu

Tehes palgatööd või ehitades oma ettevõtet tuleb iga päev kindlasti ette asju, mille pärast muretseda. Ma tean ise omast käest ja olen seepärast ka korralikult läbi põlenud. Muretsemiseks leiab alati põhjuse. Aga tegelikult on täpselt samas olukorras võimalik otsustada, et muretsemine ei tee asju paremaks ja see kindlasti ei lahenda igapäevaseid probleeme. Pigem tekitab neid juurde.

Kui Sa arendad endas oskust tunda rõõmu igapäevastest asjadest ja kõigist tööalastest kogemustest, siis Sa õpid palju rohkem ning kogud enda ümber palju ägedamaid inimesi. Ja paljud inimesed peavadki neid kahte asja tegelikult eduks.

Kei Karlson on pikaaegse värbaja ja personalikogemusega ettevõtja. 2013. aasta lõpus asutas Karlson koos iduettevõtete üritusel “Garage48″ leitud partneritega lühiajalisi tööotsi vahendava start-up-ettevõtte GoWorkaBit. Ettevõte võitis 2014. aasta veebruaris Londonis toimunud Euroopa ühe suurema idufirmadele mõeldud võistluse SeedCamp ja osales edukalt ka Eesti ettevõtluskonkursil «Ajujaht».

Samal ajal loobus Karlson oma põhitööst personaliettevõttes Manpower. Kei Karlson on Tartu ülikooli psühholoogia eriala vilistlane aastast 2002.

Kei Karlson räägib kõrghariduspäeval «Õpi Tartus!» sellest, millele peaksid noored täna keskenduma, et tööturul läbi lüüa ja mida saab ise enda edu nimel ära teha.