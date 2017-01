Uuring: superkangelastekultuur võimendab lastes vägivaldsust

Nii näitab värske, ajakirjas Journal of Abnormal Child Psychology ilmunud USA teadlaste uuring. Selleks intervjueeriti 240 superkangelastest huvitatud last. Kuigi uuringu autori, porfessor Sarah M. Coyne’i sõnul usuvad paljud lapsevanemad, et superkangelaste kultuur sütitab ka nende eelkooliealistes lastes soovi nõrgemaid kaitsta ning head teha, näitasid uuringu tulemused hoopiski vastupidist: sest lapsed seostasid superkangelasi rohkem vägivalla kui kaitsmisega.

Osaliselt võib põhjus peituda selles, et superkangelasi ümbritsev kultuur on paljuski mõeldud hoopiski täiskasvanutele ja nii ei pruugi eelkooliealised lapsed kõiki lugude nüansse mõista, sealhulgas kakluste vahele peidetud moraalseid sõnumeid. Teisalt võivad lapsed superkangelaste seikluseid jälgides vägivalla suhtes tuimemaks muutuda ja selle suhtumise ka päris ellu üle kanda.

Coyne’i hinnangul ei tähenda see tingimata, et vanemad peaksid lapsi superkangelastest võõrutama. Pigem tuleks jälgida, et lastele pakuks huvi paljud erineva tausta ja käitumisega tegelased.