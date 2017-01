HTC uusim tipptelefon: klaaskorpus, kaks ekraani ja hüvasti kõrvaklapipesa

HTC ise nimetab uut korpust nimega Liquid Surface ning selle peamiseks ideeks on anda seadmetele seniolematu peegelpind. Teiseks oluliseks uuenduseks on esiküljel olevad kaks teineteisest sõltumatud ekraanid, mille väiksema - 2-tollise ulatusega - eesmärgiks on anda pidevalt kasutajale märguandeid lemmikrakendustelt ja kontaktidelt ning meeldetuletusi.

Kahest uustulnukast võimsam Ultra ise on tõsiselt suur - telefoni LCD-põhiekraani diagonaali pikkuseks on 5,7 tolli, mille resolutsiooni näitajaks on võimas 2560x1440 pikselit. Protsessoriks on telefonil Snapdragon 821, mille 4GB RAM-i ja 64 GB salvestusmälu, mida saab kasvatada microSD mälukaardi abil. Telefonil on 3000 mAH mahutavusega aku ja selle sõrmejäljelugeja on integreeritud esiküljel olevasse kodu-nuppu.

Telefoni puhul on sarnaselt uusimate iPHone'ide ja mitme teisegi mobiiliga loobutud kõrvaklappide pesast ja neid saab nüüd seadmega ühendada USB-C pordi kaudu. Säilitatud on BoomSound kõlaritehnoloogia.

Seade on varustatud HTC enda loodud uusima Sense Companion nimelise digitaalse abimehega, mis aitab telefoni juhtida nii hääle kui mitmete uuenduslike puutefunktsioonidega. Tehnoloogia on võimeline kasutaja käitumisharjumustest lähtuvalt oma tegemisi muutma.

Huvitav on veel see, et Ultral on põhikaameral megapiksleid vaid 12, aga nn selfie-kaameral 16.

Igas mõttes tagasihoidlikumal U Play telefonil on ekraani suuruseks tavapärane 5,2 tolli. Sellel telefonil lisaekraan puudub. Mälu on sellel telefonil sõltuvalt hinnast ja turust kas 32 või 64 GB ja RAM-i 3 või 4GB. Protsessoriks samuti tagasihoidlikum MediaTek Helio P10.

Mõlema seadme platvormiks on uusim Android 7.0. Mõlemad seadmed peaksid esimestes riikides müügile saabuma kevadel.

Allikas: HTC