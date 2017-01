Miks on inimestel pimesool? Teadlased teavad lõpuks vastust

Pimesoolega seostuvad paljudel pigem negatiivsed emotsioonid. Ehkki sel justkui otstarvet pole, võib ta palju halba teha – pimesooled kipuvad põletikuliseks muutuma ning enamasti lõppeb see inimese jaoks operatsiooniga.

Miks meil õigupoolest pimesoolt vaja on, ei tea täpselt keegi. Nüüd uurisid aga Midwesterni ülikooli teadlased 533 imetajaliigi pimesoolt ning koostasid andmete alusel pimesoole arenemist kujutava geneetilise puu. Põhiküsimuseks saigi, miks on osadel imetajatel pimesool aga teistel mitte?

Analüüs näitas, et pimesool arenes erinevate imetajaliinide hulgas üksteisest sõltumatult ligi 30 korral ning peaaegu kunagi ei kadunud see mõnest liinist täielikult. Nii usuvad töö autorid, et pimesoolel on ikkagi mingisugune eesmärk. Uurimus tõi välja, et pimesoolega liikide umbsooles oli lümfikude kontsentratsioon kõrgem, mis võis tähendada, et pimesool võis täita teise immuunorgani rolli. Lisaks sellele võib see ergutada kasulike bakterite teket.