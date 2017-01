Postimehe intervjuu viroloogiga: kas nakkushaigusi saab üldse ennetada?

Talviste nakkushaiguste hooaeg on alanud. Eile teatas ERR, et nädala jooksul on surnud juba kolm inimest, mis tõstab talvise hooaja gripiohvrite arvu seitsmeni. Nagu igal nakkushaiguste hooajal, mõtlevad inimesed ka nüüd enda tervise talvise turgutamise peale ning reklaamid kutsuvad üles tarbima spetsiaalseid immuunsüsteemi võimendavaid preparaate. Mida räägib immuunsüsteemi turgutamise võimaluste kohta aga tänapäevane teadus? Seda küsisime Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professorilt Irja Lutsarilt.

Kas on talviseid nakkushaigusi on võimalik immuunsüsteemi turgutavate toidulisanditega ennetada?

Kahjuks pean ütlema, et selliseid uuringuid, mis sellist seisukohta toetaksid, kuigi palju ei ole. Paljude ainete ja ravimtaimede kohta on olemas uuringud, mis näitavad üht-või teistpidi tulemusi, kuid konsensust ei ole ning üldiselt tuleb siiski tõdeda, et erinevad lisandid haigusi ennetada ei aita. Erilisi imevõtteid siin ei ole.

Üks, mis aga selgelt aitab, on haiguste läbi põdemine ning seeläbi immuunvõimekuse tekkimine. Ka näiteks lapsed ei ole tegelikult immuunpuudulikud, vaid nad ei ole lihtsalt haigustekitajatega kokku puutunud. Antikehade moodustamiseks on see aga vajalik. Nii ongi, et kui lapsed lasteaeda lähevad, jäävad nad alguses kohe haigeks, pärast enam aga sellist põdemist ei ole – antikehad on välja arenenud. Vanematel inimestel võib jälle olla, et antikehade moodustamise oskus hakkab kaduma.

Kuidas haiguse kulg täpselt käib või kui haigeks inimene jääb, on väga raske öelda. Tõenäoselt mängib siin rolli geneetika ja paljud muud faktorid.

Mida ütlevad erinevate tervisetugevdajate kohta teadusuuringud?

Igasuguste konkreetsete ainete puhul on tugevat teaduspõhisust väga raske leida, kuna need uuringud ongi raskesti teostatavad.

Palju on ju kirjutatud ja räägitud näiteks küüslaugust, C-vitamiinist, erinevatest probiootikumidest punase veinini välja. Mõni uuring näitab, et neil on efekti, mõni jälle, et ei ole. Näiteks küüslaugust eraldatakse aineid, millel võiks olla viirusevastane toime, kuid need on suhteliselt väikesed uuringud, millel päris tugevat tõestust ei ole.

Väga palju uuringuid on tehtud näiteks punase päevakübaraga, kuid sealtki ei ole midagi märkimisväärset koorunud. Neid uuringuid on olnud koguni nii palju, et mõni aasta tagasi oli New England Journal of Medicine’is artikkel, kus öeldi põhimõtteliselt, et lõpetame ära selle asja – teeme midagi, millest oleks rohkem kasu. Alati on võimalik ka mingi ravimtaimede kombinatsiooni kasutamine, kuid see teeb uurimise veelgi keerukamaks.

Millest see raskesti teostatavus tuleb?

Nakkushaigused on mitmefaktorilised – ühes asjas mängivad rolli väga paljud mõjurid. On teatud geneetiline foon – mõned inimesed nakatuvadki rohkem kui teised. Teiseks on ka viirused erinevad. Teatud ajal ringlevad tugevamad viirused, teatud ajal kehvemad. Mõned on kohasemad või kergemini nakkavad. Kui nakatavad, siis põhjustavad rohkem nakkusohtu kui teised. Kindlasti on mõned viirused kehvemad kui teised.