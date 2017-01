Indial ja Euraasial võis olla sidemeid juba enne ühinemist

Nii vahendas ERRi teadusportaal Novaator ajakirjas PLOS one ilmunud uuringut, kust selgus, et 54 miljoni aasta tagusest Indiast pärit putukad sarnanevad vägagi neile putukatele, keda teatakse samal ajal elavat Euroopas ja Hiinas.

Et pisikesed putukad naljalt väga kaugele üle mere ei lenda, pakuvad Stebner ja kolleegid ühe seletusena välja, et India ja Euraasia vahel võis mõnda aega asuda saarestik, mida mööda väikesed putukad said saarelt saarele levida ja hoida alal sugulussidemeid India ja Euraasia populatsioonide vahel

