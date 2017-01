Interaktiivne kaart: kuidas hiigellaine üle Läänemere pühkis ja kus lainetab praegu?

Kaardi loojad on Tšehhi teadlaste Marek Mojziki ja Martin Prantli asutatud firma InMeteo. Andmete kuvamiseks ja prognooside loomiseks kasutatakse Saksa ICON mudelit, mida on seni kasutatud peamiselt laevaliikluse tarbeks, kuid mis on nüüd saadav ka avalikuks kasutuseks.

Lainete kõrgust kujutab kaardil värviskaala, lisaks saab hiirega üle pinna hõljudes kuvada konkreetse piirkonna keskmist lainekõrgust. Liigutades kaardipildi allosas asuvat liugurit saab muuta ka kuvatavat ajahetke ning vaadata lähipäevade lainetugevuse prognoosi.

InMeteo kaardiga saab tutvuda siin.