Kommunikatsioonispetsialist uuest brändist: asi on valmis, kasutame nüüd ja palju!

«Ma üldiselt arvan nii, et kui me koos midagi teeme, meile kõigile, Eesti jaoks, siis on mõistlik seda maksimaalselt ka kasutada, mitte pidurdada põhjusel, et ei meeldi või et konkurent tegi,» ütles Henrik Raave Postimehele.

«Seega, igal juhul, asi on valmis - kasutame nüüd palun kõikjal ja palju! Ja tegelikult on ka loovlahendus täiesti vinks-vonks,» arvas ta.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) all tegutsev disainimeeskond avalikustas täna pooleaastase töö tulemusena valminud Eesti brändi kontseptsiooni, mille läbivateks elementideks on ühtne kirjatüüp, rohkelt Eestit ja eestlasi kirjeldavad sõnumeid ja ikoone ning läbiva joonena rändrahnude motiiv ja elektroonilisusele viitav täht «e».

Uue brändi suunised asuvad aadressil brand.estonia.ee