Linnar Viik Eesti uutest brändisuunistest: need aitavad Eesti uuesti lahti kirjutada

«Mulle meeldib selle ettevõtmise puhul see, et pole võetud ambitsioon mitte olla vahend vaid ärimeestele kasutamiseks vaid ka laiemalt – avalikus sektoris, inimeste vahelises suhtluses. Mulle meeldis ka see, et see ei kirjuta liiga palju ette ja võimaldab seda kasutada kellel iganes,» ütles Linnar Viik Postimehele.

Brändikontseptsiooni ülesehitus, kuvand ja kuju on Linnar Viigi hainnangul äärmiselt põhjamaine ja kaasaegne - midagi sellist, mille poole me püüdleme, millega me tegeleme aasta või viie pärast.

Kas loodud suunistest võiks olla reaalselt praktilist kasu näiteks ühele värsklt ühinenud uuele suurvallale, kes asub looma oma identiteeti? «Ma arvan, et kui see on üks harilik kohaliku omavalitsuse volikogu liige, siis ta tuleb, vaatab ja ütleb, et siin pole mitte midagi. Aga kui ta võtan natukenegi kellegi appi ja püüab nõu leida, küll leiab ka tena nn rändrahnusid oma ühendvalla territooriumilt,» arvas Viik.

Veelgi olulisemaks pidas Viik protsessi, millega uute brändisuunisteni jõuti. Ei alustatud ülevalt alla ja seda küsimusega, milline on meie hüüdlause ja logo. Selle asemel räägiti inimestega ja küsiti, mis meid ühendab, mis on meie jaoks tähtis.

Viigi hinnangul ei ole kontseptsioon kindlasti valmis – see on lahendus, mida väga erinevad osapooled saavad kasutada.

«Paljud kindlasti praegu arvavad, et me oleme suured kaotajad. Vastupidi! See annab uuesti võimaluse Eesti uuesti lahti kirjutada. Selliseks, mis on oluline ka inimestele kohapeal,» ütles Viik.

Kolme teljega, mis puudutasid puhast loodust, isemõtlevaid inimesi ja digitaalset ühiskonda, on Viigi hinnangul kindlasti valdav enamus meist päri. «Siit ka konkreetsed juhtnöörid igale meist, kes tegelevad brändi loomisega: peegelda enda inimesi, traditsioone, kogemusi ja seda, mis on meie jaoks tähtis.»

Viik arvas, et pakutud lahendused on esimesed viis aastat kasulikud eelkõige selleks, et sisemiselt kasutada. «Vaadakem disainist kaugemale – siit pole võtta mitte ainult fonti ja kujunduselemente, siist on võtta mõttesisu. Seda ei tehtud kindlasti raha eest, seda tehti kodanikupanusena. Linnar Viik oli üks neist.»

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) all tegutsev disainimeeskond avalikustas täna pooleaastase töö tulemusena valminud Eesti brändi kontseptsiooni, mille läbivateks elementideks on ühtne kirjatüüp, rohkelt Eestit ja eestlasi kirjeldavad sõnumeid ja ikoone ning läbiva joonena rändrahnude motiiv ja elektroonilisusele viitav täht «e».

Uue brändi suunised asuvad aadressil brand.estonia.ee