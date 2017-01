Jaan Vare Eesti uuest brändist: kulmud kerkisid kõrgele - miks küll!?

«Vaatasin esitluse ülekannet koos ühe Soome kolleegiga ja meie mõlema kulmud kerkisid kõrgele, küsides teineteiselt «Miks?». Miks on vaja Eestit vägisi brändida ehk kaubamärgistada, miks arvab keegi, et rändrahnud panevad kedagi mõnda Eesti toodet rohkem ostma? Miks peaks Väinamöisest tuntud Aino olema nüüd imefont teel parimate esitlusteni?» kirjeldas Jaan Vare oma esimesi muljeid Postimehele.

Vare hinnangul ei peaks riigi tugi ettevõtetele ja ettevõtluse hoogustamisele olema järjekordne kaubamärk, vaid reaalsed tegevused – kui riigijuhid mõistavad ja tegutsevad selle nimel, et elu Eestis muutuks paremaks, siis tuleb ka edu ja tuntus.

«Seda on lihtne testida mõne tuntud kaubamärgi peal: kas Apple oleks üliedukas ja väga tuntud ainult Turingi näritud õuna poolest, kui tooted oleksid keskpärased? Või kas keegi teab Šveitsi tema lipu pärast või on muud atribuudid – näiteks ajalugu ja poliitika – sellele hoopis tugevamalt kaasa aidanud,» ütles Vare

Rahnurikas bränd lauakalendril/ FOTO: JAANUS LENSMENT / POSTIMEES

Riigi kaubamärk on tema hinnangul ikkagi poliitika, majanduskliima ja kultuuri sümbioos. Kui meil on sõnavabadus, kõrge elukvaliteet, kindel majandus ja riiki juhitakse selle kodanike hüvanguks, siis tulevad ka investeeringud ja siis on ka lihtlabane «Made in Estonia» piisav kaubamärk, et meid teataks, usaldataks, ja et siia tahetaks tulla imetlema meie kaunist loodust ning jätta oluline hulk reisirahast.

«Antud kujul, nii kahju kui sellest ka pole, ei tihka ma uhkusega seda «brändikooslust» kasutama hakata, sest see sobib kõige paremini mõnda loodusturismi populariseerivasse e-voldikusse,» sõnas Vare.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) all tegutsev disainimeeskond avalikustas täna pooleaastase töö tulemusena valminud Eesti brändi kontseptsiooni, mille läbivateks elementideks on ühtne kirjatüüp, rohkelt Eestit ja eestlasi kirjeldavad sõnumeid ja ikoone ning läbiva joonena rändrahnude motiiv ja elektroonilisusele viitav täht «e».

Uue brändi suunised asuvad aadressil brand.estonia.ee