Hiigeluuring: ekraanikasutus võib teismelistele hoopis hea olla

Uuringu autorite sõnul on inimeste arvamuste ja teadustulemuste vahel suur erinevus, sest levinud arvamuse järgi on nutiseadmed palju kahjulikumad, kui näitavad teadusuuringud. Veel enam, uuringu autorid eeldasid, et teatud määrani võib nutitelefon laste heaolu hoopiski suurendada.

Hüpoteesi kontrollimiseks küsiti, kui palju lapsed ekraani taga aega veedavad ja millisteks tegevusteks nad nutiseadmeid kasutavad, ning seejärel lasti neil täita ka vaimset tervist mõõtev test.

Andmed näitasid, et ühe või teise seadme ekraani silmitses iga päev 99,9 protsenti uuritud teismelistest, sealjuures suurenes see aeg nädalavahetuseti ning võrreldes arvuti- või teleekraaniga vaadati telefoniekraani sagedamini.

Ekraani vaatamiseks kulutatud aja ja heaolu vahelisi seoseid analüüsides selguski, et mida kauem aega veetis laps arvuti või mõne muu ekraani taga, seda rohkem suurenes tema heaolu – seda aga teatud piirini, millest alates hakkas heaolu vähenema. Sõltuvalt tegevusest ja seadmest oli see piir erinev. Huvitaval kombel oli aga seos samasugune ka siis, kui arvesse võeti laste sugu, rahvuslik või sotsiaalmajanduslik taust.

Nädala sees olid «kasuliku eetriaja» piirid järgmised: 1 h ja 40 minutit videomängude puhul 1 h ja 57 minutit nutitelefoni kasutamist 3 h ja 41 minutit videote vaatamist 4 h ja 17 minutit arvutikasutamist

Nädalavahetusel võis kasulikkuse mõttes aga ekraane veelgi rohkem kasutada.

Oluline järeldus on aga seegi, et isegi kui ekraani taga veedetud aeg neist piiridest üle läks, oli negatiivne mõju ikkagi väike: kui mõõta näiteks hommikusöögi või hea une positiivset mõju laste heaolule, moodustas ekraani negatiivne mõju (pärast piiri ületamist) sellest efektist kolmandiku.